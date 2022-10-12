Названы самые высокооплачиваемые вакансии октября в Уфе

Топ-5 вакансий в Уфе выглядит следующим образом:

1. Оператор станков с ЧПУ в «ТехноДрил» (производство и ремонт буровых долот). Предлагаемая зарплата – 100-160 тыс. рублей в месяц.

2. Менеджер по оптовым продажам в «Офисмаг» (товары для школы и офиса). Предлагаемая зарплата – 89-126,8 тыс. рублей в месяц.

3. Водитель категории Е в «Техпрогресс» (обслуживание и аренда спецтехники). Предлагаемая зарплата – 80-120 тыс. рублей в месяц.

4. Специалист по обследованию зданий а НИИ «Транснефть». Предлагаемая зарплата – 74-86 тыс. рублей в месяц.

5. Ведущий инженер по защите информации в ГБУЗ Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер. Предлагаемая зарплата – от 70 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 150 тыс. рублей в месяц (HR-директор), в Казани – 130 тыс. рублей в месяц (инженер-проектировщик по трубопроводам), в Москве – от 350 тыс. рублей в месяц (разработчик iOS).