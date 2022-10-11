В Уфе открыли движение по Бульвару Давлеткильдеева

«Сегодня открыли движение по Бульвару Давлеткильдеева.

Это один из долгожданных объектов для всего микрорайона Глумилино. Протяженность новой дороги всего 450 метров, но сложность проекта заключалась в необходимости переустройства инженерных сетей. Здорово, что реализовали программу «Чистое небо», провода не висят.

Еще есть над чем работать. В ближайшее время поставим скамейки, урны, остановки, установим светофор. В дополнение к высаженным черемухам в следующем году продолжим озеленение», – написал Ратмир Мавлиев.

Строительство бульвара Давлеткильдеева – (от Российской до Рудольфа Нуреева) началось в 2021 году. В микрорайоне Глумилино в конце 2019 года появилась улица Глумилинская протяженностью 409 м, а в 2020 году – участок улицы Рудольфа Нуреева длиной 796 м.