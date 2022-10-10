В Уфе ремонт дорог по нацпроекту завершен на 98%

Как сообщает Минтранс республики, к концу текущего дорожно-строительного сезона в нормативное состояние приведут 17 участков протяженностью порядка 23 км.

На 10 объектах работы были завершены с опережением сроков: на улицах Заводской, Карима Хакимова, Кемеровской, Менделеева, Саляма, Суворова, Чекмагушевской, проспекте Салавата Юлаева, Деревенской переправе.

На 14 отремонтированных участках нанесли разметку на площади 12,6 тыс. кв.м. На объектах обновлялись тротуары, пришедшие в негодность, а там, где их нет, обустраивались новые.