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В Уфе ремонт дорог по нацпроекту завершен на 98%

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Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 2019 году. Он подразумевает не только замену асфальта, но и полное обновление некоторых улиц города.

vk.com/transport.bashkortostan

Как сообщает Минтранс республики, к концу текущего дорожно-строительного сезона в нормативное состояние приведут 17 участков протяженностью порядка 23 км.

На 10 объектах работы были завершены с опережением сроков: на улицах Заводской, Карима Хакимова, Кемеровской, Менделеева, Саляма, Суворова, Чекмагушевской, проспекте Салавата Юлаева, Деревенской переправе.

На 14 отремонтированных участках нанесли разметку на площади 12,6 тыс. кв.м. На объектах обновлялись тротуары, пришедшие в негодность, а там, где их нет, обустраивались новые.

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