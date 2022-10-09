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Прохладно и пасмурно: погода в Уфе 10-14 октября

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Середина октября в этом году тоже обойдется без особых погодных сюрпризов. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе будет умеренно теплой, осадков будет мало, но и солнца не обещают.

Понедельник, 10 октября: до +15°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +4°, без осадков.

Вторник, 11 октября: до +13°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +5°, без осадков.

Среда, 12 октября: до +13°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +3°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 13 октября: до +13°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +3°, без осадков.

Пятница, 14 октября: до +11°, облачно, небольшой дождь, в ночь на субботу – +5°, временами небольшой дождь.

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