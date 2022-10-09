18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе отключат воду в трех районах

Поделиться:

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 10 по 16 октября 2022 года.

10 октября

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 20.00:

Проспект Октября – 83/1, 87/3.

Блюхера – 2/1а, 4/1, 6/2.

12 октября

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:

Ленина – 67, 67/4, 69.

Советский и Кировский районы, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Кирова – 65/2, 89.

Ветошникова – 127.

Революционная – 167, 167а, 167/1, 167/2.

Достоевского – 135, 135 к.2, 139/1.

13 октября

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 10.00 до 16.00:

Орджоникидзе – 30/1, 32/1.

15 октября

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:

Сагита Агиша – 2/1, 2/5, 3а.

Проспект Салавата Юлаева – 36, 38.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: