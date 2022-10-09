В Уфе отключат воду в трех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 10 по 16 октября 2022 года.
10 октября
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 20.00:
Проспект Октября – 83/1, 87/3.
Блюхера – 2/1а, 4/1, 6/2.
12 октября
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:
Ленина – 67, 67/4, 69.
Советский и Кировский районы, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Кирова – 65/2, 89.
Ветошникова – 127.
Революционная – 167, 167а, 167/1, 167/2.
Достоевского – 135, 135 к.2, 139/1.
13 октября
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 10.00 до 16.00:
Орджоникидзе – 30/1, 32/1.
15 октября
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:
Сагита Агиша – 2/1, 2/5, 3а.
Проспект Салавата Юлаева – 36, 38.
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