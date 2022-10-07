В Башкортостане появятся новые дорожные знаки

Первый из этих знаков обозначает зарядку для электромобилей, второй информирует о запрете движения автобусов.

Запрет движения автобусов не распространяется на общественный и школьный транспорт. Его появление – результат практики ограничения движения автобусов в городах, где проводился чемпионат мира по футболу 2018 года.

Также на знаках платной парковки к традиционной букве P добавится изображение монет.

На знаках парковки для инвалидов рядом с этой буквой появится стилизованное изображение инвалида-колясочника.

Кроме того, теперь зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми. Такая разметка поможет автолюбителям быстрее ориентироваться.

На направляющих островках и островках безопасности полностью запретят движение, остановку и стоянку.