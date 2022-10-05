Турецкий холдинг откроет завод в Башкортостане

Leosal входит в турецкий холдинг Kantec, занимающийся производством оборудования для птицефабрик и мясоперерабатывающих заводов.

Речь идет о локализации производства Leosal в Башкортостане и использовании производимого ей оборудования на птицефабриках по всей России.

Корпорация развития подберет пул свободных инвестиционных площадок, подходящих под требования производства, в том числе и в особых экономических зонах. Кроме того, КР будет безвозмездно сопровождать развитие проекта.

Справка от Корпорации развития:

Холдинг Kantec, основанный в 2015 году, занимается глубокой автоматизацией птицефабрик и мясоперерабатывающих заводов с полным циклом производства. Компания разрабатывает линии по переработке и упаковке пищи, сортировочные и фасовочные установки, применяя в работе современные решения в области пищевой промышленности.