В Башкортостане вместо Конституционного суда создадут Конституционный совет

Конституционный суд, существующий в республике с 1996 года, прекратит деятельность с 31 декабря 2022 года. Решение об упразднении региональных конституционных судов было принято Госдумой еще в 2020 году.

«Конституционный суд республики Башкортостан. Частично его функции перейдут новому органу – Конституционному совету, который будет сформирован при парламенте республики и начнет действовать первого января 2023 года.

Основной миссией Конституционного совета видится укрепление конституционной законности и обеспечение высшей юридической силы основного закона республики. В частности, Конституционный совет будет давать заключения о соответствии Конституции законопроектов, вносимых в Государственное собрание.

Новый орган наделяется правом законодательной инициативы. Предполагается, что Конституционный совет будет состоять из трех членов, назначаемых на пятилетний срок полномочий: председателя, заместителя председателя и секретаря. Законопроектом устанавливаются требования к кандидатурам на эти должности и порядок их вступления в должность», – прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев.