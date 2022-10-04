В Уфе прекратят работу 19 сезонных автобусных маршрутов

«Башавтотранс» предупреждает о скором закрытии движения автобусов по сезонным маршрутам пригородного сообщения.
bashauto.ru
Из Уфы с 20 октября перестанут ходит следующие автобусы:
– №128 («Северный автовокзал – Сады Карашиды»);
– №132 («Северный автовокзал – Федоровка»);
– №139 («Северный автовокзал – Тикеево»);
– №111 («Уфа – Кармасан»);
– №111к («Южный автовокзал – СНТ "Факел"»);
– №113к («Южный автовокзал – СНТ "Бачурино"»);
– №114 («Уфа – Сады "Юматово"»);
– №117 («Уфа – СНТ "Родник"»);
– №120 («Уфа – Мусино»);
– №120к («Уфа – Сады "УАИ"»);
– №123 («Уфа – Сады "Лесная поляна"»);
– №125 («Южный автовокзал – Федоровка»);
– №126 («Уфа – "Автомобилист"»);
– №135 («Уфа – Сады "Демские"»);
– №150 («Южный автовокзал – Балагушево»);
– №152 («Южный автовокзал – Репьевка»);
– №154 («Южный автовокзал – Александровка»);
– № 156 («Южный автовокзал – СНТ "Каряка"»);
– №157 («Уфа – Фомичево»).
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