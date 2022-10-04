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В Уфе прекратят работу 19 сезонных автобусных маршрутов

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«Башавтотранс» предупреждает о скором закрытии движения автобусов по сезонным маршрутам пригородного сообщения.

bashauto.ru

Из Уфы с 20 октября перестанут ходит следующие автобусы:

– №128 («Северный автовокзал – Сады Карашиды»);

– №132 («Северный автовокзал – Федоровка»);

– №139 («Северный автовокзал – Тикеево»);

– №111 («Уфа – Кармасан»);

– №111к («Южный автовокзал – СНТ "Факел"»);

– №113к («Южный автовокзал – СНТ "Бачурино"»);

– №114 («Уфа – Сады "Юматово"»);

– №117 («Уфа – СНТ "Родник"»);

– №120 («Уфа – Мусино»);

– №120к («Уфа – Сады "УАИ"»);

– №123 («Уфа – Сады "Лесная поляна"»);

– №125 («Южный автовокзал – Федоровка»);

– №126 («Уфа – "Автомобилист"»);

– №135 («Уфа – Сады "Демские"»);

– №150 («Южный автовокзал – Балагушево»);

– №152 («Южный автовокзал – Репьевка»);

– №154 («Южный автовокзал – Александровка»);

– № 156 («Южный автовокзал – СНТ "Каряка"»);

– №157 («Уфа – Фомичево»).

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