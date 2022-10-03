Стало известно, когда дадут тепло во все жилые дома Башкортостана

Третьего октября на совещании в правительстве начальник Управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская отчиталась о статистике обращений жителей в системе «Инцидент-менеджмент».

Одной из наиболее «фонящих» тем этой недели оказались вопросы, связанные с отоплением: многие жители жалуются на отсутствие тепла, хотя решение о начале подачи отопление принято уже во всех муниципалитетах.

На сегодняшний день отопление включили в пяти тыс. организаций и 14 тыс. жилых домов (97% и 89% от общего количества соответственно).

По словам заместителя министра ЖКХ Юрия Палтусова, для завершения всех подготовительных работ требуется еще по крайней мере неделя.

Радий Хабиров поручил 10 октября доложить ему о подаче отопления во все жилые дома республики.