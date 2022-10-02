В Уфе отключат воду в пяти районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с третьего по девятое октября 2022 года.
4 октября
Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 12.00 до 24.00:
Богдана Хмельницкого – 92, 92/1, 94.
Ломоносова – 42.
Суворова – 75, 77, 79, 79а, 88, 88/1.
Кремлевская – 66, 70.
Коммунаров – 53.
Советский район, холодная и горячая вода, с 12.00 до 24.00:
Бакалинская – 64/5, 66, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66а, 68, 68/4, 68/6.
4-5 октября
Ленинский район, холодная и горячая вода, с 11.00 4 октября до 10.00 5 октября:
Ленина – 72.
Достоевского – 67, 73, 83.
Революционная – 34.
Цюрупы – 91/93, 93А, 93Б.
Кировский район, холодная и горячая вода, с 11.00 4 октября до 10.00 5 октября:
Ленина – 66, 70.
Цюрупы – 83, 83/1, 83/2, 85.
Кирова – 31.
Советский район, холодная и горячая вода, с 11.00 4 октября до 10.00 5 октября:
Цюрупы – 100, 102.
5 октября
Калининский район, холодная вода, с 14.00 до 20.00:
Орджоникидзе – 3.
Черниковская – 40.
6 октября
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Интернациональная – 95/1, 97.
Первомайская – 58/1, 58/2, 62, 64, 64/1, 66/2, 97.
Гончарова – 5.
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