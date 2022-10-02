В Уфе отключат воду в пяти районах

4 октября

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 12.00 до 24.00:

Богдана Хмельницкого – 92, 92/1, 94.

Ломоносова – 42.

Суворова – 75, 77, 79, 79а, 88, 88/1.

Кремлевская – 66, 70.

Коммунаров – 53.

Советский район, холодная и горячая вода, с 12.00 до 24.00:

Бакалинская – 64/5, 66, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66а, 68, 68/4, 68/6.

4-5 октября

Ленинский район, холодная и горячая вода, с 11.00 4 октября до 10.00 5 октября:

Ленина – 72.

Достоевского – 67, 73, 83.

Революционная – 34.

Цюрупы – 91/93, 93А, 93Б.

Кировский район, холодная и горячая вода, с 11.00 4 октября до 10.00 5 октября:

Ленина – 66, 70.

Цюрупы – 83, 83/1, 83/2, 85.

Кирова – 31.

Советский район, холодная и горячая вода, с 11.00 4 октября до 10.00 5 октября:

Цюрупы – 100, 102.

5 октября

Калининский район, холодная вода, с 14.00 до 20.00:

Орджоникидзе – 3.

Черниковская – 40.

6 октября

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Интернациональная – 95/1, 97.

Первомайская – 58/1, 58/2, 62, 64, 64/1, 66/2, 97.

Гончарова – 5.