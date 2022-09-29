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В Башкортостане за неделю резко подорожали некоторые продукты

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 19 по 26 сентября 2022 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (6,8%), шоколадные конфеты (4,6%), бананы (4,1%), помидоры (3%) и капуста (2,4%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на яйца и сметану (по 1,7%), а также на макароны (1,6%).

По-прежнему сохраняется тенденция падения цен на некоторые овощи: в отчетный период сильнее всего подешевели морковь (5%), картофель (4,8%) и лук (3%).

Также снизились цены на яблоки (5,5%), сосиски (3,9%) и черный чай (2,8%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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