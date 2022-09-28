18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане выпадет снег

Поделиться:

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан предупреждает о резкой смене погоды в некоторых районах.

Ночью 29 сентября при прояснениях в республике прогнозируются заморозки до -6°.

Также обещают осадки в виде дождя и мокрого снега, местами отложение мокрого снега на проводах и деревьях, в отдельных районах порывы до 18м/с.

Ветер 18 м/с относится к категории «очень крепкий» по шкале Бофорта. Это означает, что ветер ломает сучья деревьев, идти против него очень трудно, поднимается пыль.

В Уфе 29 сентября днем будет до +6°, облачно и дождь.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: