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В Уфе изымут у собственников и снесут еще 4 жилых дома

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал указ об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, жилых и нежилых помещений у землепользователей.

Фото: Алия Асадуллина

Расселят полностью, изымут и снесут дома 70/3, 70/6, 70/7 и 76 по улице Шота Руставели в Орджоникидзевском районе.

Это полностью или частично деревянные малоэтажные бараки, на сегодняшний день уже частично пустующие. Все они признаны аварийными и подлежащими сносу.

Выселяемым жильцам предоставят по договорам социального найма другое жилье.

Ранее мы писали о том, что в связи со строительством двух улиц в южной части жилого района «Затон-Восточный», ограниченной улицами Шмидта, Ахметова, дорогой «Уфа-Затон» и рекой Белой в Ленинском районе, изымут у собственников земельные участки по следующим адресам:

Ахметова – 142, 144, 146, 146а, 196, 198, 198а;

Волжская – 60, 62, 91, 93, 93а, 93в.

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