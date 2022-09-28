Утверждены новые правила застройки Уфы

Речь идет о Правиле землепользования и застройки – это документ, задающий основные направления социально-экономического и градостроительного развития города. Он основывается на генплане Уфы до 2042 года.

Это завершающий этап по обновлению важнейших градостроительных документов Уфы.

Помимо приведения к современным стандартам в целом, документ уточняет некоторые важные параметры для застройщиков:

– минимальный размер участка под строительство увеличен и сама постройка теперь может занимать не более 40% (раньше – 60%) от участка;

– на большинстве участков строительство высоток определено как «условно разрешенное»;

– введена карта подзон, которая устанавливает особые размеры земельных участков и параметры строительства, в том числе реконструкцию территории.

В горсовете считают, что новые Правила позволят соблюсти баланс интересов населения и бизнеса, а также сохранить исторический облик города.