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Утверждены новые правила застройки Уфы

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На очередном заседании уфимского горсовета был рассмотрен и утвержден один из важнейших для города документов.

Речь идет о Правиле землепользования и застройки – это документ, задающий основные направления социально-экономического и градостроительного развития города. Он основывается на генплане Уфы до 2042 года.

Это завершающий этап по обновлению важнейших градостроительных документов Уфы.

Помимо приведения к современным стандартам в целом, документ уточняет некоторые важные параметры для застройщиков:

– минимальный размер участка под строительство увеличен и сама постройка теперь может занимать не более 40% (раньше – 60%) от участка;

– на большинстве участков строительство высоток определено как «условно разрешенное»;

– введена карта подзон, которая устанавливает особые размеры земельных участков и параметры строительства, в том числе реконструкцию территории.

В горсовете считают, что новые Правила позволят соблюсти баланс интересов населения и бизнеса, а также сохранить исторический облик города.

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