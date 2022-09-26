Башкортостан получит 84,1 млн рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 46 регионам средств из федерального бюджета на модернизацию первичного звена здравоохранения.
Всего по текущему указу регионы получат на это более трех миллиардов рублей, до 2025 года затраты на модернизацию превысят 500 миллиардов рублей.
Среди субъектов-получателей средств будет и Башкортостан: республике выделят более 84,1 млн рублей.
На эти деньги регион закупит автомобили и медицинское оборудование для малых городов и небольших населенных пунктов.
Часть денег пойдет на строительство модульных ФАПов и ремонт уже существующих учреждений.
Комментарии (0)