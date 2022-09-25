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В Уфе отключат воду в трех районах

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Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 26 сентября по второе октября 2022 года.

26 сентября

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Репина – 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 11.

Калинина – 41, 45, 47, 49, 51.

Кольцевая – 70, 72.

27 сентября

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Софьи Перовской – 56.

Мубарякова – 3/1.

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:

Революционная – 39, 41/1, 43, 45.

28 сентября

Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:

Почтовая – 4, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20/1, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 32а, 36, 36а, 38, 40, 42.

Переулок Почтовый – 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24.

Советов – 18, 20.

Сосновая – 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20.

Угловая – 1, 1/1, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 15/1, 17.

Восточная – 1, 1а, 5, 5а, 5б, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37а.

Изыскателей – 1/1.

Восточная – 3а, 25а, 37.

Угловая – 2/1.

28-29 сентября

Кировский и Советский районы, холодная и горячая вода, с 11.00 28 сентября до 10.00 29 сентября:

Менделеева – 153, 155.

Переулок Нефтепроводный – 27.

Степана Кувыкина – 96, 125.

29 сентября

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 22.00:

Переулок Железнодорожный – 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11а, 13.

Ферина – 22а, 34, 36, 38, 40, 42, 44.

Верещагина – 26, 28, 28а, 30, 45, 47, 47а, 49, 51, 51а.

Тухвата Янаби – 53а.

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