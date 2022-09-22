В Башкортостане за неделю резко подорожали овощи

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 12 по 19 сентября 2022 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (20,1%), помидоры (10,8%) и бананы (5,2%).
Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на мясные детские консервы (2,7%) и молоко (1,2-1,8%).
По-прежнему сохраняется тенденция падения цен на некоторые овощи: в отчетный период сильнее всего подешевели лук (7,8%), свекла (4,8%), морковь и капуста (по 3,9%).
Также снизились цены на соль, шоколадные конфеты (по 2,5%), гречку (2,2%) и вермишель (1,9%).
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
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