В Уфе начали строить завод белорусского холдинга «Амкодор»

Сегодня, 21 сентября, при участии премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Уфимском районе открылся дилерский центр по продаже грузовой техники Минского автомобильного завода.

Также на территории индустриального парка «Уфимский» заложили капсулу на месте строительства завода по производству машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна.

«Мы приступаем к реализации большого, важного инвестпроекта – белорусская компания "Амкодор" начинает строить в республике завод по производству сельхозтехники.

Что нам дает этот проект? Высокие компетенции в сфере машиностроения. Это та продукция, которая нужна нашему развивающемуся сельскому хозяйству.

Новый завод вырастет на территории индустриального парка "Уфимский". Сейчас здесь готовят площадку. Объем инвестиций – более миллиарда рублей, будут работать 250 человек. Надеемся, что первую продукцию мы увидим уже на Форуме регионов России и Беларуси, который пройдет в Уфе в следующем году», – написал в соцсетях Радий Хабиров.