18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Когда в Уфе начнут включать отопление?

Поделиться:

21 сентября в администрации Уфы состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам подготовки и начала отопительного сезона 2022-2023 годов.

Первый заместитель главы Администрации Уфы Сергей Кожевников отметил, что с технической точки зрения город к отопительному сезону полностью готов.

Тепло в жилые дома Уфы дадут после того, как установится среднесуточная температура ниже +8° в течение пяти суток подряд.

При этом в администрации подчеркнули, что технологически это достаточно трудоемкий процесс, и одномоментно все батареи в квартирах греть не станут. Со времени подачи тепла до момента, когда отопительные приборы в домах прогреются, может пройти до 10-12 суток.

Судя по текущему прогнозу Гидрометцентра России, эта неделя в Уфе будет теплой, но уже начиная со следующей температура упадет до +11° в дневное время – скорее всего, отопление начнут включать в первые дни октября.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: