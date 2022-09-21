Когда в Уфе начнут включать отопление?

Первый заместитель главы Администрации Уфы Сергей Кожевников отметил, что с технической точки зрения город к отопительному сезону полностью готов.

Тепло в жилые дома Уфы дадут после того, как установится среднесуточная температура ниже +8° в течение пяти суток подряд.

При этом в администрации подчеркнули, что технологически это достаточно трудоемкий процесс, и одномоментно все батареи в квартирах греть не станут. Со времени подачи тепла до момента, когда отопительные приборы в домах прогреются, может пройти до 10-12 суток.

Судя по текущему прогнозу Гидрометцентра России, эта неделя в Уфе будет теплой, но уже начиная со следующей температура упадет до +11° в дневное время – скорее всего, отопление начнут включать в первые дни октября.