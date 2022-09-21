В Уфе изменится программа фонтана в парке «Кашкадан»

С 23 сентября поменяется вечерняя программа фонтана: теперь она будет начинаться в 20:00 с тридцатиминутного шоу под релакс-музыку.

А в 21:30 начнется получасовая программа с мотивами башкирской культуры.

Гидродинамический фонтан расположился прямо в центре озера. Это первый на Урале фонтан такого типа.

Фонтан состоит из 91 насадки, благодаря современным вращающимся форсункам он работает в разных режимах, оснащен огненными насадками, подсветкой и музыкальным сопровождением. Также оборудован форсунками высокого давления Аиршутинг, которые выстреливают водой на несколько десятков метров вверх. Максимальная высота струй – 25 метров.

Кроме того, на берегу озера установлены два лазера, они проецируются на струях воды и дополняют водную картину. С помощью проектора на водном экране демонстрируются различные видеопроекции.