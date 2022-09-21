В Уфе перекроют несколько улиц

Ограничение вводится на время проведения фестиваля «Ночь 1000 велосипедистов», который состоится 23 сентября.

С 20.30 до 23.00 будут перекрыты улицы:

– Машиностроителей (от Орджоникидзе до Кольцевой);

– Кольцевая (от Машиностроителей до Ульяновых);

– Ульяновых (от Кольцевой до Первомайской);

– Первомайская (от Ульяновых до Машиностроителей).

Кроме того, с 9.00 до 23.59 будет перекрыта парковка возле ДК УМПО.

На время действия ограничений изменится движение маршрутов общественного транспорта – так, как показано на схеме выше.