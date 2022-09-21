В Уфе перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о временном закрытии нескольких улиц в северной части города и просит жителей заранее планировать маршруты.
vk.com/ufa
Ограничение вводится на время проведения фестиваля «Ночь 1000 велосипедистов», который состоится 23 сентября.
С 20.30 до 23.00 будут перекрыты улицы:
– Машиностроителей (от Орджоникидзе до Кольцевой);
– Кольцевая (от Машиностроителей до Ульяновых);
– Ульяновых (от Кольцевой до Первомайской);
– Первомайская (от Ульяновых до Машиностроителей).
Кроме того, с 9.00 до 23.59 будет перекрыта парковка возле ДК УМПО.
На время действия ограничений изменится движение маршрутов общественного транспорта – так, как показано на схеме выше.
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