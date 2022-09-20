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В Башкортостане горит завод по производству рессор

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Главное управление МЧС России по республике Башкортостан сообщает о возгорании в одном из цехов рессорного завода в Белорецке.

02.mchs.gov.ru

Сообщение в дежурную службу поступило в 15.18 по местному времени 20 сентября.

На место выехали 38 человек, в том числе 18 сотрудников пожарной службы, 17 единиц техники. На момент прибытия служб было сильное задымление под крышей цеха.

Пожар начался в производственном здании, эвакуированы 24 человека. К 16.45 пожар был локализован на площади 21 кв.м. В 16.55 было ликвидировано открытое горение. Причина пожара устанавливается.

Предприятие НПФ «Рессора» было запущено в сентябре 2021 года, в него инвестировали порядка 500 млн рублей.

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