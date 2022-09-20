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Глава Минздрава проверил готовность уфимского инфекционного центра к приему большого количества больных Covid-19

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Новая волна Covid-19, приход которой прогнозировали еще с начала лета, уже на пороге, и Минздрав Башкортостана активно готовится к наплыву пациентов с коронавирусом.

vk.com/dr.arakhmatullin

«Ежедневно по республике мы наблюдаем прирост заболевших коронавирусной инфекции, только за последние сутки количество подтвержденных случаев Covid-19 составило 797 человек.

В этой связи, я посетил сегодня Зубовский инфекционный госпиталь, с целью проверки готовности медучреждения к возможному большему подъему заболеваемости. С главным врачом Азатом Мухаметзяновым провели обход отделений больницы, обсудили актуальные вопросы касаемо коечного фонда, лекарственного обеспечения и кадровой составляющей.

По итогам посещения могу уверенно сказать – инфекционный госпиталь обладает всеми необходимыми ресурсами, дефицита лекарств или койко-мест нет, больница полностью готова к возможному всплеску заболеваемости.

Но важно этого не допустить, поэтому каждому жителю республики рекомендую вакцинироваться/ревакцинироваться во избежание "новой волны". Ведь только благодаря коллективному иммунитету мы сможем остановить Covid-19», – написал в соцсетях министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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