Уфимский ТРЦ «Июнь» пытаются продать за 1,1 млрд рублей

Здание ТРЦ «Июнь» (Комсомольская, 112) площадью 44 тыс. кв. м (вместе с парковкой) в последние несколько лет наполовину пустует.

«ТРЦ "Июнь. Уфа" расположен в культурном центре Уфы возле реки Белая в динамично развивающемся городе-миллионнике. Крупный федеральный гипермаркет, а также федеральные сети торговой галереи эконом-сегмента, расположенные в ТРЦ привлекают семейных покупателей близлежащих районов города. Обладает широким потенциалом по увеличению доходов на растущем рынке», – говорится в объявлении.

Цена – 1,1 млрд рублей, это значительно ниже стоимости торговых центов этой сети в других городах, которые также продаются на площадке:

Мытищи – 8,29 млрд рублей;

Санкт-Петербург – 3,73 млрд рублей;

Красноярск – 2,12 млрд рублей;

Череповец – 1,66 млрд рублей.

Сеть торговых центров «Июнь» раньше принадлежала ГК «Регионы», в 2021 году перешла «Сбербанку», который финансировал их строительство. Уфимский «Июнь» самый маленький по площади в сети.