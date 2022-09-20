Уфимский ТРЦ «Июнь» пытаются продать за 1,1 млрд рублей

На сайте электронной торговой площадки «Сбер А» опубликован лот торгово-развлекательного центра «Июнь», находящегося в залоге.
Здание ТРЦ «Июнь» (Комсомольская, 112) площадью 44 тыс. кв. м (вместе с парковкой) в последние несколько лет наполовину пустует.
«ТРЦ "Июнь. Уфа" расположен в культурном центре Уфы возле реки Белая в динамично развивающемся городе-миллионнике. Крупный федеральный гипермаркет, а также федеральные сети торговой галереи эконом-сегмента, расположенные в ТРЦ привлекают семейных покупателей близлежащих районов города. Обладает широким потенциалом по увеличению доходов на растущем рынке», – говорится в объявлении.
Цена – 1,1 млрд рублей, это значительно ниже стоимости торговых центов этой сети в других городах, которые также продаются на площадке:
Мытищи – 8,29 млрд рублей;
Санкт-Петербург – 3,73 млрд рублей;
Красноярск – 2,12 млрд рублей;
Череповец – 1,66 млрд рублей.
Сеть торговых центров «Июнь» раньше принадлежала ГК «Регионы», в 2021 году перешла «Сбербанку», который финансировал их строительство. Уфимский «Июнь» самый маленький по площади в сети.
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