Радий Хабиров вынес предупреждение чиновникам из-за снегоуборочной техники

«Мне предоставили список всего оборудования, которое закупают муниципалитеты. Но он как-то не впечатлил меня совсем.

Существуют разные финансовые возможности купить технику. Мы три года подряд вас техникой поддерживали. Более-менее пошевелились Уфа и Нефтекамск, и то надо побольше брать. Города большие.

У наших людей в прошлом году был синдром плохой уборки снега – не доводите до этого. Я заранее вас всех предупреждаю», – сказал Радий Хабиров.