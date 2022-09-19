Радий Хабиров вынес предупреждение чиновникам из-за снегоуборочной техники

19 сентября на совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров потребовал от муниципалитетов решить проблему с нехваткой техники на зимний период.
«Мне предоставили список всего оборудования, которое закупают муниципалитеты. Но он как-то не впечатлил меня совсем.
Существуют разные финансовые возможности купить технику. Мы три года подряд вас техникой поддерживали. Более-менее пошевелились Уфа и Нефтекамск, и то надо побольше брать. Города большие.
У наших людей в прошлом году был синдром плохой уборки снега – не доводите до этого. Я заранее вас всех предупреждаю», – сказал Радий Хабиров.
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