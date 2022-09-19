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В Башкортостане заболеваемость Covid-19 за неделю увеличилась на 29%

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Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на 19 сентября 2022 года.

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 778 новых случаев заболевания коронавирусом – это наибольший суточный прирост с конца марта текущего года.

290 человек лечатся в стационарах, свободно 8% коечного фонда. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил о том, что за последние семь дней заболеваемость Covid-19 увеличилась на 29%.

Для сравнения, 15 сентября суточный прирост составил 581 человек. Месяц назад регистрировали до 200 новых случаев ежедневно.

Суточный прирост начал резко расти в конце июля: до 29 июля регистрировали 45-47 новых пациентов с Covid-19 ежедневно.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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