В Уфе пройдет выставка спецтехники и ретроавтомобилей

Международный конгресс подразумевает деловую и развлекательную программы. В повестке – вопросы цифровизации, развития, импортозамещения, а также применения новых технологий, антикризисных мер и реализация программ поддержки ведущих отраслей экономики.

Начнется конгресс с соревнований большегрузов на площадке «Уфа-Арены» в рамках конкурса «Лучший водитель грузовика». 18 и 19 сентября на площадке «Уфа-Арены» в профессиональном мастерстве будут состязаться 55 представителей транспортных организаций из 18 регионов России.

20-21 сентября в парке «Конгрессный» (Рубежная, 178) на площади в 17,5 тыс. кв. м развернется выставка техники ведущих компаний строительной и дорожно-транспортной отраслей. Здесь же разместится выставка ретроавтомобилей.

Вход на выставку свободный, посетить ее можно будет с 9.00 до 19.30 (Автобусы № 226, 232, 277, остановка транспорта «Конгрессная»).

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