В Уфе пройдет выставка спецтехники и ретроавтомобилей

С 18 по 22 сентября город примет участников и гостей первого Международного конгресса «Транспорт и строительство». В Уфу приедут ведущие девелоперы, эксперты, производители строительных материалов, представители финансового сектора, компании дорожно-транспортной отрасли России и дружественных стран.
Международный конгресс подразумевает деловую и развлекательную программы. В повестке – вопросы цифровизации, развития, импортозамещения, а также применения новых технологий, антикризисных мер и реализация программ поддержки ведущих отраслей экономики.
Начнется конгресс с соревнований большегрузов на площадке «Уфа-Арены» в рамках конкурса «Лучший водитель грузовика». 18 и 19 сентября на площадке «Уфа-Арены» в профессиональном мастерстве будут состязаться 55 представителей транспортных организаций из 18 регионов России.
20-21 сентября в парке «Конгрессный» (Рубежная, 178) на площади в 17,5 тыс. кв. м развернется выставка техники ведущих компаний строительной и дорожно-транспортной отраслей. Здесь же разместится выставка ретроавтомобилей.
Вход на выставку свободный, посетить ее можно будет с 9.00 до 19.30 (Автобусы № 226, 232, 277, остановка транспорта «Конгрессная»).
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