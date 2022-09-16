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Стало известно, когда в Уфе установится теплая сухая погода

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Начало сентября по всей республике выдалось по-осеннему промозглым и дождливым, но уже скоро наступит условное бабье лето.

По текущему прогнозу Гидрометцентра, в ближайшее время солнца в Уфе будет очень мало, дожди будут каждый день до вторника.

Суббота, 17 сентября: до +17°, облачно, дождь, в ночь на воскресенье – +13°, небольшой дождь.

Воскресенье, 18 сентября: до +20°, облачно, дождь, в ночь на понедельник – +13°, небольшой кратковременный дождь.

Но зато в начале следующей недели потеплеет до +26° днем и в целом осадков будет немного.

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