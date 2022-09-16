Стало известно, когда в Уфе установится теплая сухая погода

По текущему прогнозу Гидрометцентра, в ближайшее время солнца в Уфе будет очень мало, дожди будут каждый день до вторника.

Суббота, 17 сентября: до +17°, облачно, дождь, в ночь на воскресенье – +13°, небольшой дождь.

Воскресенье, 18 сентября: до +20°, облачно, дождь, в ночь на понедельник – +13°, небольшой кратковременный дождь.

Но зато в начале следующей недели потеплеет до +26° днем и в целом осадков будет немного.