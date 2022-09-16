В Башкортостане появятся новые штрафы

Это коснется только предпринимателей, занимающихся сбором, хранением, переработкой и продажей лома без лицензии.

Если инициативу поддержат, за подобную деятельность будут штрафовать:

– индивидуальных предпринимателей – на 30 тыс. рублей при первом нарушении и на 50 тыс. рублей с конфискацией при повторном;

– юридических лиц – 200 тыс. рублей с возможной конфискацией оборудования при первом нарушении и на 400 тыс. рублей с конфискацией или приостановкой деятельности (до 90 суток) при повторном.