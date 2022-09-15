В Уфе построят базу отдыха, ФОК и парк аттракционов

Всего было представлено четыре проекта, все они получили поддержку администрации.

1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залами групповых тренировок, тренажерным, бассейном, хамамом и сауной, кабинетами массажа, спортивным магазином и так далее.

2. Создание еще одного ФОКа, но уже путем реконструкции существующего здания по улице 40 лет Октября. Здесь планируют разместить бассейн со всеми сопутствующими помещениями и тренажерный зал для разных возрастных категорий.

3. Создание базы отдыха с купольными шатрами. Сейчас ищут место для воплощения этой идеи.

4. Создание парка аттракционов на набережной реки Белой.