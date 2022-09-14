В Уфе распродают вещи после пожара в ТРЦ «Меркурий»

Здание сильно пострадало, во многих вещевых магазинах одежда пропахла дымом – ее будут распродавать снаружи около павильона.

«Будут проводиться распродажи ежедневно в ТЦ "Меркурий" (Колхозный рынок), возле центрального входа. Вещи после пожара, будут в продаже джинсы, куртки, дубленки, шубы, зимние пуховики, осенне-весенние ветровки, верхняя одежда. В основном пахнувшие дымом. Приходите с 10.00 до 20.00», – говорится в сообщении в одном из уфимских пабликов.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправной проводки, но местные продавцы не исключают, что кто-то не выключил обогреватель.

Ранее мы писали о том, что происшествием заинтересовалась прокуратура: она проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности в торговом центре, а также даст оценку действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов.