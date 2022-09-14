На строительство Восточного выезда в Уфе дополнительно выделят 3,2 млрд рублей

Слухи о недостаточном финансировании строительства Восточного выезда из Уфы появились в начале сентября. Минтранс республики сообщает о скором поступлении нового транша из федерального бюджета.
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«До конца 2023 года для завершения строительства еще необходимо из федерального бюджета около 3,2 млрд рублей. Из этих средств 1,3 млрд будут выделены уже в текущем году. На сегодняшний день документы о дополнительном выделении средств проходят процедуру подписания, и мы понимаем, что в ближайшее время эти деньги нам будут доведены.
По выделению оставшейся суммы в 2023 году мы никаких опасений не испытываем. Потому что понимаем, значимость данного проекта для нас всех очень высока», – сообщил министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Булушев.
На сегодняшний день Восточный выезд в целом готов наполовину, по некоторым направлениям строительные работы уже давно преодолели экватор.
Как ожидается, проект закончат в конце 2023 года – на год раньше первоначально запланированных сроков.
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