На строительство Восточного выезда в Уфе дополнительно выделят 3,2 млрд рублей

«До конца 2023 года для завершения строительства еще необходимо из федерального бюджета около 3,2 млрд рублей. Из этих средств 1,3 млрд будут выделены уже в текущем году. На сегодняшний день документы о дополнительном выделении средств проходят процедуру подписания, и мы понимаем, что в ближайшее время эти деньги нам будут доведены.

По выделению оставшейся суммы в 2023 году мы никаких опасений не испытываем. Потому что понимаем, значимость данного проекта для нас всех очень высока», – сообщил министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Булушев.

На сегодняшний день Восточный выезд в целом готов наполовину, по некоторым направлениям строительные работы уже давно преодолели экватор.

Как ожидается, проект закончат в конце 2023 года – на год раньше первоначально запланированных сроков.