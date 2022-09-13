В Уфе начали ремонтировать подъездную дорогу к СНТ

«Сегодня приступили к ремонту дороги в Демском кордоне, которая является подъездной к 22 СНТ. Спасибо Главе РБ Радию Фаритовичу Хабирову за поддержку и финансирование.

В период ремонта будет перекрываться половина проезжей части. Прошу жителей отнестись с пониманием и потерпеть. Завершить работы планируем к концу октября.

Отмечу, что параллельно здесь реализуется еще одна республиканская программа- догазификация СНТ "Электроаппарат" на участке №2 методом горизонтально-направленного бурения», – написал Мавлиев.

На сегодняшний день в Уфе из-за работ частично или полностью перекрыты Бельская, Чернышевского, Пугачева, Менделеева, Ленина, Ангама Атнабаева, Зайнаб Биишевой и другие улицы.