В одном из городов Башкортостана уже начался отопительный сезон

Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Межгорья Вячеслав Калугин.

«Убедительная просьба ко всем жителям: обязательно проверьте свои батареи и обеспечьте герметичность отопительных систем, расположенных внутри ваших квартир. В случае выявления неисправностей необходимо обратиться в управляющую компанию вашего дома», – написал Калугин.

По текущим правилам отопление начинают включать после того, как установится среднесуточная температура ниже +8° в течение пяти суток подряд.

В 2021 году в учреждения здравоохранения, образования и социально-культурной сферы Уфы тепло подали 16 сентября, в жилые дома – 25 сентября.