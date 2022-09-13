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В одном из городов Башкортостана уже начался отопительный сезон

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Отопление с сегодняшнего дня, 13 сентября, начали подавать в Межгорье, причем не только в социальные объекты, но и в жилые дома.

Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Межгорья Вячеслав Калугин.

«Убедительная просьба ко всем жителям: обязательно проверьте свои батареи и обеспечьте герметичность отопительных систем, расположенных внутри ваших квартир. В случае выявления неисправностей необходимо обратиться в управляющую компанию вашего дома», – написал Калугин.

По текущим правилам отопление начинают включать после того, как установится среднесуточная температура ниже +8° в течение пяти суток подряд.

В 2021 году в учреждения здравоохранения, образования и социально-культурной сферы Уфы тепло подали 16 сентября, в жилые дома – 25 сентября.

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