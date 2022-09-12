В Башкортостане прокуратура проверяет автошколы из-за роста числа смертельных ДТП

Пресс-служба прокуратуры республики сообщает о первых результатах проверок деятельности автошкол.
Проверки проводятся в связи с участившимися случаями ДТП со смертельным исходом.
Уже выявлено более 50 нарушений в деятельности автошкол: в городе Дюртюли, Салаватском и Хайбуллинском районах в автошколах не проводились предрейсовые медицинские осмотры инструкторов, технические осмотры транспортных средств.
Некоторые автошколы использовали автомобили без полисов обязательного страхования.
В некоторых использовались устаревшие методички, наглядные материалы, манекены для обучения технике оказания первой помощи либо обнаружены недостатки в учебных автомобилях (несъемные дублирующие педали, отсутствие аптечек, дублирующих зеркал заднего вида, неработающие приборы освещения, установка шин не по сезону и так далее).
По результатам проверок было внесено 34 представления в адрес руководства школ. В отношении шести должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.
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