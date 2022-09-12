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Результаты выборов в Башкортостане

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12 сентября на совещании в правительстве первый заместитель руководителя администрации главы республики Урал Кильсенбаев отчитался о результатах прошедших в этом месяце выборов.

По итогам прошедших четвертого сентября выборов депутатов сельских поселений 10 мандатов получили представители «Единой России», один – самовыдвиженец и один мандат достался кандидату от фракции КПРФ.

После единого дня голосования 11 сентября «Единая Россия» получила 53 мандата, ЛДПР – один, самовыдвиженцы – семь. За 61 мандат боролись 216 кандидатов, в том числе 33 самовыдвиженца.

Явка на выборы составила чуть больше 39%, они прошли в 25 районах и городских округах. В этом году в некоторых регионах жители имели возможность проголосовать онлайн на специально созданных для этого платформах.

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