Результаты выборов в Башкортостане

По итогам прошедших четвертого сентября выборов депутатов сельских поселений 10 мандатов получили представители «Единой России», один – самовыдвиженец и один мандат достался кандидату от фракции КПРФ.

После единого дня голосования 11 сентября «Единая Россия» получила 53 мандата, ЛДПР – один, самовыдвиженцы – семь. За 61 мандат боролись 216 кандидатов, в том числе 33 самовыдвиженца.

Явка на выборы составила чуть больше 39%, они прошли в 25 районах и городских округах. В этом году в некоторых регионах жители имели возможность проголосовать онлайн на специально созданных для этого платформах.