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В Уфе в ЦТиР «Мир» объявлена пожарная тревога

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Сегодня, 12 сентября, работа крупного уфимского торгового центра началась со срочной эвакуации сотрудников.

Посетителей и персонал ЦТиР «Мир» срочно вывели на улицу. Как оказалось, это была учебная тревога с целью отработки процесса эвакуации.

Через некоторое время сотрудники ЦТиР вернулись, работа продолжилась в штатном режиме.

По всей видимости, внеплановая проверка была проведена в связи с крупным пожаром в торговом центре «Меркурий», который начался вечером девятого сентября.

Там также удалость вывести людей и животных без паники, но огонь повредил значительную часть корпусов.

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