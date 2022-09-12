В Уфе в ЦТиР «Мир» объявлена пожарная тревога

Посетителей и персонал ЦТиР «Мир» срочно вывели на улицу. Как оказалось, это была учебная тревога с целью отработки процесса эвакуации.

Через некоторое время сотрудники ЦТиР вернулись, работа продолжилась в штатном режиме.

По всей видимости, внеплановая проверка была проведена в связи с крупным пожаром в торговом центре «Меркурий», который начался вечером девятого сентября.

Там также удалость вывести людей и животных без паники, но огонь повредил значительную часть корпусов.