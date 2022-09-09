В Уфе перекроют улицу Пушкина

Администрация Уфы сообщает о перекрытии оживленного участка улицы и просит жителей заранее планировать маршруты.
Улицу Пушкина перекроют на участке от Цюрупы до Советской в период с 23.00 девятого сентября до 6.00 12 сентября 2022 года.
В это время там будут вестись работы по устройству пешеходного перехода. Мэрия подчеркивает, что ремонтные работы будут выполняться при благоприятных условиях.
На время перекрытия изменится схема движения маршрутов общественного транспорта – так, как показано на карте выше.
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