В Уфе перекроют улицу Пушкина

Улицу Пушкина перекроют на участке от Цюрупы до Советской в период с 23.00 девятого сентября до 6.00 12 сентября 2022 года.

В это время там будут вестись работы по устройству пешеходного перехода. Мэрия подчеркивает, что ремонтные работы будут выполняться при благоприятных условиях.

На время перекрытия изменится схема движения маршрутов общественного транспорта – так, как показано на карте выше.