Синоптики рассказали, когда потеплеет в Башкортостане

«В выходные дни характер погоды существенно не изменится. В ночные часы по-прежнему +1°, +7°, при прояснениях в воздухе и на поверхности почвы – до 0°, -2°, днем +9°, +15°. В области холодного фронта местами пройдут дожди разной интенсивности.

По предварительным данным, более теплая погода в республике ожидается к середине следующей недели», – говорится в сообщении Башгидромета.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в субботу и воскресенье в Уфе будет до +14° и +12° соответственно. До +16° потеплеет только в четверг.