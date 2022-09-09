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Синоптики рассказали, когда потеплеет в Башкортостане

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Прошлая неделя в республике выдалась крайне ненастной из-за арктических воздушных масс. Температура в некоторых районах падала до -2°, днем – не поднималась выше +16°.

«В выходные дни характер погоды существенно не изменится. В ночные часы по-прежнему +1°, +7°, при прояснениях в воздухе и на поверхности почвы – до 0°, -2°, днем +9°, +15°. В области холодного фронта местами пройдут дожди разной интенсивности.

По предварительным данным, более теплая погода в республике ожидается к середине следующей недели», – говорится в сообщении Башгидромета.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в субботу и воскресенье в Уфе будет до +14° и +12° соответственно. До +16° потеплеет только в четверг.

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