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В Уфе снова пустили автобусы по улице Комсомольской

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В период реконструкции улицы Комсомольской в Уфе, идущей параллельно проспекту Октября, движение автобусов по ней было временно прекращено.

ufacity.info

С восьмого сентября возобновил работу маршрут №264 «Оздоровительный комплекс "Сипайловский" – Айская – Телецентр», который обслуживает частный перевозчик.

Протяженность маршрута составляет 18 километров, время совершения одного рейса – 50 минут. На данный момент на линии работают два автобуса малого класса, стоимость проезда составляет 35 рублей. Пресс-служба администрации Уфы сообщает, что в ближайшее время количество автобусов будет увеличено.

Автобусы №264 проходят по следующим улицам: Юрия Гагарина, Маршала Жукова, Академика Королева, Баязита Бикбая, Сипайловской, Менделеева, 50 лет СССР, Комсомольской, 8-ое Марта, Айской, Достоевского, Ветошникова, Кирова, Ленина, Пушкина, Аксакова, Заки Валиди, Мажита Гафури.

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