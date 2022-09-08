В Уфу поступила еще одна партия из 26 новых автобусов

«Среди этих "Нефазов", которые мы передали сегодня Уфе, есть "юбилейный" – тысячный.

Если точнее, уже 1006 автобусов малого, среднего и большого классов закупила республика с начала транспортной реформы. Обновляют транспорт и частные перевозчики.

Новая партия автобусов нефтекамского завода усилит самые востребованные у жителей маршруты.

Продолжим и дальше обновлять автопарк, причем не только в Уфе. Будем повышать качество услуг, улучшать сервис.

Наша цель – чтобы жители республики могли с комфортом и безопасно передвигаться на общественном транспорте. Последовательно к этому идем», – написал Радий Хабиров.