Аренда комнаты в Уфе: дешевле, чем в Казани, но дороже, чем в Симферополе

Выяснилось, что в 63 городах из исследованных 70 съемные комнаты подорожали, в шести подешевели, в одном не изменились в цене. В среднем рост по стране составил почти 12%.

Средняя стоимость аренды комнаты по стране составила 8136 рублей в месяц, что на 11,9% больше прошлогоднего показателя.

Дороже всего арендовать сегодня комнату обойдется в Сочи – 18 119 рублей (+20% за год), следом идут Москва (17 280 рублей, -7,7%), Санкт-Петербург (13 344 рубля, цена не изменилась за год), Хабаровск (13 086 рублей, +11,1%) и Московская область (13 058 рублей, +6,1%).

Уфа в этом рейтинге заняла 24 место (8519 рублей, +4,1%): аренда в столице Башкортостана обходится дешевле, чем в Казани (9341 рубль, +13,8%) и Екатеринбурге (9572 рубля, +6,3%), но дороже, чем в Архангельске (8506 рублей, +7,6%), Симферополе (8446 рублей, -7,5%) и Самаре (8431 рубль, +12,5%).

«Долгосрочная аренда комнат в столицах теряет популярность – люди все больше предпочитают снимать отдельные квартиры, тем более что ставки на последние упали, а выбор увеличился. Арендаторы с небольшим бюджетом, которые не в состоянии потянуть полноценное жилье, охотнее снимут студию 15-20 "квадратов", которая стоит почти столько же, нежели комнату в квартире с соседями. Ведь количество таких студий сейчас растет.

В регионах же съемные комнаты еще часто считаются приемлемым вариантом проживания, и спрос на них высок как на наиболее экономное жилье. Дешевых предложений там становится меньше: если год назад среднюю комнату дешевле 5000 рублей в месяц предлагали в восьми городах из 70, то сейчас только в одном», – отмечает генеральный директор «Мир квартир» Павел Луценко.