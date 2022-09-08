В Уфе на 2 месяца перекроют улицу Бельскую

Движение транспорта полностью перекроют в период с девятого сентября по первое ноября 2022 года на участке от улицы Булата Имашева до Пугачева.

Ограничение связано со строительными работами на объекте «Улицы и инженерные сети кварталов №54, №55, №56 микрорайона "Кузнецовский затон" Кировского района города Уфы».

На сегодняшний день улица Пугачева закрыта на длительный срок из-за реконструкции. На пересечении Пугачева, Бородинской и Армавирской строят развязку, это один из объектов крупного инфраструктурного проекта комплексной застройки территории «Южные ворота», возводимых к 450-летию основания города.

Чтобы не останавливать движение транспорта на оживленном перекрестке, дорожники заблаговременно построили объездную дорогу длиной 340 метров, которая соединила улицы Бородинскую и Пугачева недалеко от моста через Уфимку на Каменной переправе.