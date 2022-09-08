В Башкортостане подорожало детское питание

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощные детские консервы (5,3%), колбаса вареная (4,4%), Яйца (3,7%), черный чай (2,7%), макароны (2,4%) и колбаса полукопченая (2,3%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на фруктовые детские консервы (1,8%) и соль (1,7%).

По-прежнему сохраняется тенденция падения цен на овощи: в отчетный период сильнее всего подешевели лук (13,2%), морковь (12,5%), свекла (8,4%), картофель (7%), капуста (3%), помидоры (2%) и огурцы (1,8%).

Также снизились цены на сухие молочные смеси для детского питания (3,4%) и пшено (1,7%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.