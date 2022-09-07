В Уфе до 30 рублей подорожает проезд в трамваях и троллейбусах

Тарифы повысят с 16 сентября 2022 года в соответствии с постановлением администрации Уфы от первого июня текущего года.

Стоимость проезда составит:

– за наличный расчет, по банковской карте – 30 рублей;

– по карте «Алга» – 25 рублей для взрослых и 15 рублей для школьников.

Об этом повышении администрация города предупреждала еще в начале августа.

Таким образом, с этой даты устанавливаются максимальные тарифы, утвержденные Ратмиром Мавлиевым в начале июня.

Это будет второе повышение тарифов с лета. С первого июля стоимость проезда составляет: за наличный расчет и по банковской карте – 25 рублей, по карте «Алга» – 22 рубля, по карте школьника – 13 рублей.