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В Уфе до 30 рублей подорожает проезд в трамваях и троллейбусах

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МУП ­Управление электротранспорта Уфы сообщает о грядущем повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.

ufacity.info

Тарифы повысят с 16 сентября 2022 года в соответствии с постановлением администрации Уфы от первого июня текущего года.

Стоимость проезда составит:

– за наличный расчет, по банковской карте – 30 рублей;

– по карте «Алга» – 25 рублей для взрослых и 15 рублей для школьников.

Об этом повышении администрация города предупреждала еще в начале августа. 

Таким образом, с этой даты устанавливаются максимальные тарифы, утвержденные Ратмиром Мавлиевым в начале июня.

Это будет второе повышение тарифов с лета. С первого июля стоимость проезда составляет: за наличный расчет и по банковской карте – 25 рублей, по карте «Алга» – 22 рубля, по карте школьника – 13 рублей.

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