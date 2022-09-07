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В Башкортостане ожидаются заморозки до -2°

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Главное управление МЧС России по республике Башкортостан обратилось к жителям республики в связи с резкой сменой погоды в некоторых районах.

«Ночью 08.09.22 местами по Республике Башкортостан ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0°, -2°», – говорится в сообщении службы.

МЧС предупреждает о том, что в случае резкого похолодания обязательно надо позаботиться о пожарной безопасности жилья: все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием.

Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование.

Также в связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Рекомендуется накрыть растения полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

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