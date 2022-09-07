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В Уфе начали строить Дворец борьбы за 5 млрд рублей

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Дворец борьбы – это один из крупнейших объектов, которые построят к 2024 году, когда Уфа будет праздновать 450-летие. В нем будет восемь залов, в том числе большой зал для соревнований, ДЮСШ, гостиница, ресторан, фитнес-центр, спортивные бары и бассейн.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

Фотографии со стройплощадки опубликовал в соцсетях Радий Хабиров.

«Считаю борьбу, вообще любые единоборства, одним из лучших видов спорта для всестороннего развития наших детей. Я хорошо знаю тренеров, они действительно воспитывают настоящих людей с настоящими человеческими качествами. Может быть, не все станут профессиональными спортсменами, но совершенно точно, все получат очень важные для жизни навыки.

Мы начали строить наш Дворец борьбы, строим его интенсивно. Сделаем этот спортивный центр функциональным. Кроме борьбы, там будет зал для бальных танцев, каток, бассейн, волейбольная, футбольная, баскетбольная площадки. Рассчитываем и на проведение и культурных мероприятий во Дворце борьбы – предусмотрели в нем большой современный зал.

Это мощный вклад в развитие спорта, культуры, индустрии развлечений в Уфе. Для Глумилино, где мы строим Дворец, это будет центром притяжения. Появится хорошая дорога, позаботимся и о парковой части. По планам стройку должны закончить в марте 2024 года, к юбилею Уфы. Будем все для этого делать», – написал Радий Хабиров.

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