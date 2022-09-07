Радий Хабиров показал фото новой больницы

«В Бирске открыли новую поликлинику, которую так ждали местные жители. Мы обещали сделать это и слово сдержали.

Поликлиника будет обслуживать 54 тысячи человек, в том числе 13 тысяч детей. В здании – четыре этажа, два отдельных входа – во взрослое и детское отделения, комфортные лифты, доступная среда для маломобильных пациентов.

В поликлинике хорошее современное оборудование – эндоскопическое, офтальмологическое, аппараты УЗИ экспертного класса. Есть здесь и своя лаборатория. А еще здесь работают отличные врачи и медсестры», – написал Радий Хабиров.