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Радий Хабиров показал фото новой больницы

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Глава Башкортостана Радий Хабиров посвятил пост в соцсетях современной больнице, открывшейся недавно в Бирске.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

«В Бирске открыли новую поликлинику, которую так ждали местные жители. Мы обещали сделать это и слово сдержали.

Поликлиника будет обслуживать 54 тысячи человек, в том числе 13 тысяч детей. В здании – четыре этажа, два отдельных входа – во взрослое и детское отделения, комфортные лифты, доступная среда для маломобильных пациентов.

В поликлинике хорошее современное оборудование – эндоскопическое, офтальмологическое, аппараты УЗИ экспертного класса. Есть здесь и своя лаборатория. А еще здесь работают отличные врачи и медсестры», – написал Радий Хабиров.

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