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«Гранитные бордюры мы ставим, а траву покосить мы не можем нормально»: Радий Хабиров раскритиковал чиновников Уфы

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Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал многочисленные жалобы жителей Уфы на неопрятные газоны в городе.

На совещании шестого сентября начальник Управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская отчиталась о статистике обращений жителей в системе «Инцидент-менеджмент».

Больше всего обращений жители оставили по вопросам благоустройства (782 за неделю), в основном это были просьбы скосить траву или убрать срубленные остатки деревьев.

«Если не ошибаюсь, на фото улицы Революционной я вижу гранитный бордюр. Гранитные бордюры мы ставим, которые дороже, потому что боремся за качество, эстетику, долговечность и так далее, а траву покосить мы не можем нормально.

Я Уфу попрошу все-таки подавать пример всем остальным городам. Я понимаю, когда такое в Белорецком районе, на Инзере, для них это может быть естественно, хоть и пожароопасно. Но здесь – безобразие», – сказал Радий Хабиров.

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